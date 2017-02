ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ!

ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ವ್ಯವಹಾರವು ಶೇ. 3.7ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 21:12 [IST]

Despite the government's efforts to attract investment under its Make in India campaign, sales of manufactured goods fell 3.7 per cent during 2015-16, sparks the fears of more layoffs this year says experts.