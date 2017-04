ಟೆಕ್ಕಿಗಳೇ ಎಚ್ಚರ ! ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆ ಸಂಚಕಾರ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು, ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿವೆ.

English summary

Wipro's move to sack around 500 of its employees as part of its appraisal process is indicative of the churn in India's information technology (IT) sector — which is moving towards increasing automation, use of artificial intelligence and is beset by tightening visa regulations.