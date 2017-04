ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್ ಸಂಬಳ ವಿವಾದ: ಇನ್ಫಿ ಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಪೈ

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನ ಸಿಒಒ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಆರ್ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ವಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Backing Infosys co-founder N R Narayana Murthy's view that pay hike to COO U B Pravin Rao was "not proper," the company's ex-director T V Mohandas Pai today said the salary in this case is "spectacular" but performance is not.