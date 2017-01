ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತ ಕಾದಿದೆ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 'ಕ್ಯಾಶ್ ತೆರಿಗೆ'

ಅಪನಗದೀಕರಣ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಕೈಲಿದ್ರೂ ಕಷ್ಟ, ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕಷ್ಟ, ಅಕ್ರಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವೋ ಕಷ್ಟ, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರಂತೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Modi government is considering taxing large cash withdrawals, The Economic Times reported today. If cleared, this "cash tax" could be included in the 2017-2018 budget to be presented on 1 February.