ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಶ್ -ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮಲೆನಾಡು ಉತ್ಪನ್ನ

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲ್ನಾಡ್ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹೊಸ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಾಣ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಶ್.ಕಾಂ ಹೊರ ತಂದಿದೆ.

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 13:18 [IST]

English summary

The purpose of malnaadfresh.com is to provide fresh, natural and organic food products to its customers at their doorsteps and to create suitable marketing platform for the farmers, tribes, SHGs (Self Help Groups) and NGOs of Malnaad region, without middlemen or brokers.