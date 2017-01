ಮಲ್ಯರಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ?

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿರುವ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಯುಬಿ ಸಮೂಹದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಸ್ಥಾನ ತೊರೆದ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

English summary

On Tuesday, the Central Bureau of Investigation filed a charge sheet accusing liquor baron Vijay Mallya of conspiracy and cheating in the Rs 900 crore IDBI Bank loan case. The case does not restrict itself to the diversion of the loan amount, but also the sanction of the credit too.