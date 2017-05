ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಪರಿಣಾಮ: ಯಾವ್ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ?

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 13:36 [IST]

Four tax rates will apply to services such as telecom, hotels and transport under the Goods and Services Tax (GST).