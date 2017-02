ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 'Panic button' ಉಳ್ಳ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಅಥವಾ 112 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದೇ ಬಟನ್ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಾಯ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Smart phone manufacturer L.G. has released a new series of mobiles with 'Panic button' first of its kind in India. The provision has been implemented as per the instructions of Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to enhance women security.