ಲಾವದಿಂದ 3,333 ರು ಗಳಿಗೆ 4ಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್!

ಲಾವ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಾವ4ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಂ1 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ 4ಜಿ- ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಲಾವ 4ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಂ1 ಬೆಲೆ 3,333 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Lava 4G Connect M1 feature phone with 4G VoLTE support launched with price of Rs 3,3333.