ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPFO) ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮ್ಮತಿ

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ(ಇಪಿಎಫ್) ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.8.65 ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 17:33 [IST]

English summary

Labour minister Bandaru Dattatreya said 8.65% interest rate on EPF deposits for this fiscal will soon be ratified by the finance ministry and there is no difference of opinion on the issue.