ಬರಲಿದೆ 160 ಹೆಚ್ ಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಥಂಬ್ ಡ್ರೈವ್ !

English summary

Kingston company decided to release 1 TB, 2 TB USB flash drives in which more than 160 HD movies can be stored. ಖ್ಯಾತ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟನ್, 1 ಅಥವಾ 2 ಟೆರಾಬೈಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 160ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈ ಡೆಫೆನಿಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.