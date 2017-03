ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ: ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಸೋಮವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ- ಗೋವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಖ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ನೂತನ್ ಒಡೆಯರ್ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.

Story first published: Monday, March 20, 2017, 19:14 [IST]

English summary

Karanataka Income Tax department has announced that it has achieved the target befor deadline. In a press meet in Bengaluru on Monday (March 20), the Income tax regional Commissioner for Karnataka-Goa, Nutan Wodeyar announced it.