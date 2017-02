ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಆ್ಯಪಲ್ ಐ ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

The government of Karnataka said on Thursday it welcomed a proposal from Apple to begin initial manufacturing operations in the state, in a sign the tech company is slowly moving forward with plans to assemble iPhones in the country.