ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿವೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಇಂಟೆಲ್, ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್!!

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳು; ಹೊಸ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

JPMorgan Chase & Co, Microsoft Corp, Intel Corp and more than two dozen other companies have teamed up to develop standards and technology to make it easier for enterprises to use blockchain code Ethereum.