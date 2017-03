ಭಾರತಕ್ಕೆ 5ಜಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ- ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್ ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇನ್ಫೋಕಾಮ್ ಲಿ. ('ಜಿಯೋ') ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೊ.ಲಿ. ('ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್'), ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ

English summary

Jio and Samsung Win “Best Mobile Innovation for Emerging Markets” at Global Mobile Awards 2017. Samsung recently announced its innovative "I&G (Infill & Growth) Project" for Reliance Jio Infocomm Ltd that will help expand both the current network capacity.