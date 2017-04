10.8 ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜಿಯೋ

ಮಾರ್ಚ್ 31, 2017ರ ತನಕದ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 10.89 ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರಿದ್ದರು," ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 21:20 [IST]

English summary

New telecom operator Reliance Jio plans to double its network size by adding 1 lakh additional mobile sites in coming months.Jio continues its rapid ramp-up of subscriber base and as of March 31, 2017, there were 108.9 million subscribers on the network," Reliance Jio said in a statement.