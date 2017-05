ಜಿಯೊ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಏರ್ ಟೆಲ್ ಗೆ ಶೇ. 72ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ

ಜಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಯುವ ಒಡ್ಡಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ ಏರ್ ಟೆಲ್ ಗೆ ಈ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿಯ ಉಚಿತ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ.

English summary

Amid stiff competition from Reliance Jio Infocomm, Sunil Mittal-led telecom giant Bharti Airtel suffered a 72 per cent plunge in its net income during the quarter ended March 2017.