ಬರಲಿದೆ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೌಕರ್ಯವುಳ್ಳ ಜಿಯೊ ಡಿಟಿಎಚ್ ಬಾಕ್ಸ್

ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

English summary

Reliance Jio is preparing to enter in to the DTH (Direct to Home) service space, given new leaked images of its set-top box have started to surface online. Apart from HDMI, Audio, Video output the box will give internet browsing fecility using ethernet option.