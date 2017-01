ಎಚ್ 1 ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಇನ್ಫಿ,ವಿಪ್ರೋ, ಟಿಸಿಎಸ್ ಷೇರು ಕುಸಿತ

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಚ್ 1 ಬಿ ವೀಸಾ ಮಸೂದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, January 31, 2017, 15:01 [IST]

English summary

Shares of information technology stocks on Tuesday slumped after Press Trust of India reported that the H1B visa reform bill introduced in the US House of Representatives.