'ಬೇಕೆಂತಲೇ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಗಳು'

ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಟಿವಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಆರೋಪ

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 16:58 [IST]

English summary

India's big IT services companies have ganged up to keep salary of freshers low taking advantage of oversupply of software engineers at the entry level, says industry veteran T V Mohandas Pai.