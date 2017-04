ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಿಂತ ಆಧಾರ್-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಕಷ್ಟವಪ್ಪೋ..

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, April 6, 2017, 14:00 [IST]

English summary

Millions of people across the country could be facing the problem as the government insists on linking the two accounts by July 31, a prerequisite to filing tax returns. And with manual intervention not possible to rectify even minor differences, chartered accountants are flooded with SOS messages.