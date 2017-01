H-1B ವೀಸಾ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ ಗುಮ್ಮ, ತಲ್ಲಣಿಸಿದವು ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು

ಅಮೆರಿಕದ H-1B ವೀಸಾದ ನಿಯಮ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅದರ ಹೊಡೆತ ಭಾರತದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅತಂಕದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, January 9, 2017, 12:13 [IST]

English summary

Renewed fears of a clamp down on the misuse of H-1B visas that is likely to raise costs for Indian IT software services companies hit Infosys, Wipro, TCS and Tech Mahindra stocks on Friday. Most of the IT companies closed with a fall of two to five percent, though the BSE Sensex declined 0.44 percent.