ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ನೇಮಕ

ಎಚ್ 1-ಬಿ ವೀಸಾ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ ಘೋಷಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಐಟಿ ದಿಗ್ಗಜ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳತ್ತದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್

Proud that 10k+ Americans will become Infoscions in the next 2 yrs! Thx @GovHolcomb for a warm Hoosier welcome... https://t.co/yYxB7VY33W

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 14:57 [IST]

English summary

IT major Infosys on Tuesday said it plans to hire 10,000 American workers over the next two years in an apparent move to tide over H1-B visa-related issues in the US.