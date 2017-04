ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪವೇ ಷೇರು ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 13:22 [IST]

English summary

The dispute between founders and board of India's second largest software services company Infosys over governance issues spilled into the public again. Founder Narayana Murthy criticised a salary hike given to Chief Operating Officer Pravin Rao, Shares of Infosys fell as much as 1.3 per cent to Rs. 1,006 at BSE.