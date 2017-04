ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ Q4 ಪ್ರಕಟ, ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ, ಆದಾಯವೂ ಇಳಿಕೆ

ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ -ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ 2.8ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 3,603 ಕೋಟಿ ರು ಗಳಿಸಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 9:27 [IST]

English summary

Infosys Q4 report: IT major Infosys has reported profit at Rs 3,603 crore for January-March quarter, degrowth of 2.8 percent against Rs 3,708 crore in previous quarter.