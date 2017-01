ಇನ್ಪಿ Q3 : ಆದಾಯ ಶೇ7 ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಷೇರುಗಳ ಪತನ

ದೇಶದ ಎರಡಣೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಶೇ7 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.

English summary

Country's second-largest software firm Infosys today reported a 7 per cent growth in its consolidated net profit at Rs 3,708 crore for the October-December quarter of the current fiscal.