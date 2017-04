ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ: ಇನ್ಫಿ ಸಿಇಒ ಸಿಕ್ಕಾ ಸಂಬಳ ಇಳಿಕೆ

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಳ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಇಒ ಹಾಗೂ ಎಂಡಿ ವಿಶಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಾ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ.

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 1:12 [IST]

English summary

Infosys CEO Vishal Sikka's salary drops 40% after Q4 results.Vishal Sikka's annual compensation has dropped by 40 per cent after the final quarter of FY17.