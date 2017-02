ಹೆಚ್ 1ಬಿ ವೀಸಾ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿ: ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಸಲಹೆ

ಎಚ್ 1ಬಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಾಗುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅನಿಸಿಕೆ.

Story first published: Friday, February 3, 2017, 10:11 [IST]

English summary

Infosys co-founder NR Narayana Murthy has said the Indian companies need to become more multi-cultural and should stop using H-1B visas. They should stop sending a large number of Indians to those countries to deliver services and focus on local hiring.