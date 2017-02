ಮಲ್ಯ-ಯುಕೆಯಿಂದ ಕೋರ್ಟಿನ ಕಟಕಟೆಗೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ!

ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್, ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರೆಂಟ್, ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮಲ್ಯರನ್ನು ಕರೆತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.

English summary

India has sent an extradition request for liquor baron Vijay Mallya on Thursday. The extradition request has been sent to the British High Commission and the Ministry for External Affairs said that it has an extraordinary treaty with the UK and there is a legitimate case against Mallya.