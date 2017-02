ಹೊಸ ಏರ್ ಲೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಜೂಮ್ ಏರ್' ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ 5 ಅಂಶ

ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಜೆಟ್ ಏರ್ ವೇಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಾದ ಜೂಮ್ ಏರ್ ಆಗಮನದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

English summary

A new airline named 'Zoom Air' has started its sevice recently. Experts think that, due to the arrival of Zoom Air, competition will rise in domestic aviation sector of India which will be profitable for passangers in near future.