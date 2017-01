ಎಂಫಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 25, ಮೈ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಎಂಫಸಿಸ್ ರಜತಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮೈ ಸ್ಟಾಂಪ್’ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

India Post unveiled Mphasis ‘My Stamp’, to commemorate Mphasis’ Silver Jubilee at an event held at the General Post Office in Bengaluru.Mphasis is the first Information Technology (IT) Company to receive a Corporate ‘My Stamp’ by India Post.