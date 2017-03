ವೊಡಾಫೋನ್ ಜತೆ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಅಸ್ತು, 80 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಡೀಲ್!

ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಈ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿರುವ ವೊಡಾಫೋನ್ ಜತೆಗಿನ ಐಡಿಯಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೌಲ್ಯ 80, 000 ಕೋಟಿ ರು ಮೀರಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Idea Cellular on Monday announced that its board has approved the merger of Vodafone India and its wholly-owned subsidiary Vodafone Mobile Services Limited with itself in the process creating the country's largest telecom entity.