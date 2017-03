ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚನೆ : ಆರ್ ಬಿ ಐ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಂಚನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್- ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ವಂಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Private sector ICICI Bank suffered the most number of frauds during the first nine months of the current fiscal, while state-run State Bank of India took the second place in this regard, the Reserve Bank of India (RBI) has revealed.