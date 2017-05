ಐಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವಿಲ್ಲ: ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಕಾಗ್ನಿಝೆಂಟ್, ವಿಪ್ರೋ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 7:53 [IST]

English summary

IBM India has denied a report which says that the IT company may let go at least 5,000 employees in coming months. This has been cleared by an IBM India spokesperson said in an emailed statement to a private TV channel.