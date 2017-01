ಐಬಿಎಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಎಂಡಿ ನೇಮಕ

ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಬಿಎಂನ ಭಾರತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರಣ್ ಬಾಜ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

IBM — the world's largest computer services firm — has appointed its Asia-Pacific executive for strategy and transformation, Karan Bajwa, as the new managing director of IBM India reports Business-standard.