ಹಳೆಯ 'ಹುಂಡೈ ಐ 10' ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ

2007ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಲ್ಲೊಂದಾಗಿದ್ದ ಹುಂಡೈ ಐ 10.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 14:45 [IST]

English summary

South Korean automaker Hyundai has decided to phase out its popular hatchback i10 in India as it shifts focus to more premium and modern products.