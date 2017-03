ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು, ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಒಲವು

ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಷೇರುಪೇಟೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರಾದ ಕೆಜಿ ಕೃಪಾಲ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ

After a huge victory in assembly elections by BJP in Uttar Pradesh and other states, now there is a question, how Indian stock market react to this result? So, stock broker and columnist KG Kripal analyses stock market after a big event.