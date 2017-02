ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಆಪ್ ಇರಲೇಬೇಕು!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಬಳಕೆ ಜತೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬಹುದು,

English summary

Call Writer is a simple but elegant app which helps you take notes during an incoming or outgoing call