ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಳೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ? ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು?

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 8:55 [IST]

Facebook-owned WhatsApp officially brought its ‘text Status’ feature back recently. The new feature is available in WhatsApp’s latest Android app version, 2.17.107. WhatsApp 'Status' story feature which allows users to share photos, videos, GIFs is also available.