ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಕಂಪೆನಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಷೇರು ಖರೀದಿ ಹೇಗೆ?

ವಿವಿಧ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಮನಿಸಿ ಷೇರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಣಕಾರರಾದ ಕೆ.ಜಿ.ಕೃಪಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Friday, February 17, 2017, 15:41 [IST]

English summary

How to invest in shares while announce company results, well known columnist and stock broker K.G.Kripal explains about stock market sentiment and recent trends, which helps investors.