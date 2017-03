ಕನ್ನಡ 'ಡಿಂಡಿಮ' ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಗಳಿಸಿ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಿನೆಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಆಸಕ್ತಿಕರ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿರುವ 'ಡಿಂಡಿಮ' app ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Friday, March 17, 2017, 17:59 [IST]

English summary

How to install Kannada Dindima aggregator Application and get discount on iruve.in website. Dindima a Kannada news/ content app. Dindima source, select, curate positive contents across the web.