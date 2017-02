ಮಾರುತಿ ಸಿಯಾಜ್ ಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಹೋಂಡಾ

ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸೆಡಾನ್ ಮಾದರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಹೋಂಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

English summary

Japanese auto major Honda on Tuesday launched the new upgraded version of its best selling sedan City in India, aim to regain top slot from rival Maruti Suzuki's Ciaz.