ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ ಬಿಐನಿಂದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆ

ಅರ್ ಬಿಐನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ (ಎಸ್ ಬಿ) ಗಳಿಂದ ಹಣ ವಿಥ್ ಡ್ರಾ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ(ಮಾರ್ಚ್ 13, 2017) ದಿಂದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

English summary

Holi Gift from RBI : No Limits On Cash Withdrawal From Savings Accounts From Today The limit on cash withdrawals from savings bank account has been lifted from Monday. Till March 13, there was a cash withdrawal limit of up to Rs 50,000 per week on savings accounts