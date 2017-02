ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಮಾರಾಟ

ಐದಾರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ತನಕ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ನ 'ಅಂಬಾಸಡರ್' ಈಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 15:01 [IST]

English summary

The iconic brand Ambassador has changed hands with Hindustan Motors selling it to European auto major Peugeot for Rs 80 crore. It was the C K Birla group firm that has inked an agreement with Peugeot SA, which will see the French company make its foray into India soon.