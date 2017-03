ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಶುಲ್ಕ, ಹಣ ತೆಗೆದರೂ ಶುಲ್ಕ!

ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾದ ಎಚ್ ಡಿಎಫ್ ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿರ್ಧಾರ; ಪ್ರತಿ ನಗದು ಪಾವತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 150ವರೆಗಿನ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ; ಮಾಸಿಕ 4 ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಉಚಿತ, ಆನಂತರದ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 0:54 [IST]

English summary

Banks including HDFC Bank, ICICI Bank and Axis Bank on Wednesday began charging a minimum amount of Rs. 150 per transaction for cash deposits and withdrawals beyond four free transactions in a month.