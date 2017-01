ಎಚ್1 ಬಿ ವೀಸಾ ಮಸೂದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ

ಭಾರತದ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ವರವಾಗಿರುವ ಎಚ್1-ಬಿ ವೀಸಾವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, January 6, 2017, 11:20 [IST]

English summary

A Bill backing key changes in the H1-B visa programme that allows skilled workers from other countries to fill jobs in the U.S. has been reintroduced in Congress by two lawmakers who claim that it will help crack down on its abuse.