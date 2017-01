ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 5 ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು ನಷ್ಟ!

ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವೀಸಾ ನೀತಿ ಫಲವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತದ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 50, 000 ಕೋಟಿ ರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Indian IT companies crashed today, wiping out over Rs 50,000 crore in the market value of top companies, after a bill was introduced in the US House of Representatives calling for more than doubling the minimum salary of H-1B visa holders to $130,000, from the current $60,000.