ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ

ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 60 ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 19:54 [IST]

English summary

Tightening the noose around tax evaders, the government has asked banks to obtain permanent account number (PAN) or Form-60 if PAN is not available, from all bank account holders by February 28, 2017.