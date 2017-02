ಇದೋ ನೋಡಿ ಬಂತು ಕಪ್ಪುಹಣ ಬಿಳುಪಾಗಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ

ಈವರೆಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪುಹಣದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಸಲಾಗುವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಳಧನಿಕರು ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆನಂತರ, ಕಾಳಧನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 21:52 [IST]

English summary

The government has allowed people declaring unaccounted cash under the new black money amnesty scheme PMGKY to deposit in parts the mandatory 25 per cent of the total in a 4-year fund by March 31.