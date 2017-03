ಶುಲ್ಕ, ದಂಡ ನಿಯಮ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮನವಿ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು.

English summary

Centre asks Banks to reconsider their decision to impose fee on their customers for financial transactions by them. Even, the centre asks SBI to roll back its decision to impose to allot fine for those who doesn't maintain minimum balance in their accounts.